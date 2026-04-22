Эксперт Воеводина: на рынке недвижимости спрос ушел в сторону небольших квартир

КРАСНОДАР, 22 апреля. /ТАСС/. Спрос на жилье сместился в сторону квартир площадью до 54 кв. метров, что равнозначно однокомнатным или небольшим двухкомнатным в зависимости от планировки. Об этом ТАСС сообщила вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-юг» Светлана Воеводина.
«Объекты площадью более 54 кв. м реализуются значительно медленнее. Основная причина — высокая стоимость таких лотов и ограничения по лимитам льготной ипотеки. В условиях, когда рыночные ставки остаются на высоком уровне, покупатели стремятся уложиться в доступный бюджет, что приводит к смещению спроса в сторону более компактных форматов», — сказала Воеводина.
Эту тенденцию подтверждают данные сайта ПроДома.рф: за январь — март 2026 года наибольшая доля сделок приходится на квартиры комфорт-класса площадью до 50 кв. м.
По словам Воеводиной, в целом спрос на жилье сохраняется, однако он стал более сдержанным и рациональным. Ключевым фактором служит смена подходов банков к оценке платежеспособности заемщиков: вместо учета альтернативных источников доходов теперь основной акцент делается на подтвержденных заработках и соблюдении показателя долговой нагрузки. Эти меры сузили круг потенциальных покупателей и усложнили доступ к ипотеке для некоторых сегментов.
При этом рынок по-прежнему сильно зависит от льготных программ. Наиболее популярной остается семейная ипотека, при которой бюджет сделки в среднем составляет около 1,5 млн рублей — первоначальный взнос, 6 млн рублей — заемные средства. «Таким образом, наиболее ликвидным сегментом становятся квартиры стоимостью в пределах 7,5 млн рублей. Именно в этом диапазоне сегодня концентрируется основной спрос в регионах», — добавила специалист.
Однако, по словам эксперта, обсуждается возможность расширения лимитов по программе семейной ипотеки до 9 млн рублей, что может повысить привлекательность сегмента семейного жилья и расширить выбор для покупателей.