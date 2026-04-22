Первый самолет прошел техническое обслуживание в обновленном ангарном комплексе в аэропорту Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В международном аэропорту Красноярск после капитального ремонта введен в эксплуатацию оборудованный по последнему слову техники ангарный комплекс. Первым воздушным судном, зашедшим на плановое техническое обслуживание в обновленный ангар, стал самолет базовой авиакомпании «КрасАвиа».

Источник: НИА Красноярск

Крупнейший за Уралом авиационный ангар теперь позволяет проводить сложные формы технического обслуживания и крупные ремонты без перегона самолетов в другие регионы.

Напомним, в марте губернатор Михаил Котюков оценил готовность комплекса к работе. Глава региона отметил важность развития авиационной инфраструктуры Красноярска — как крупного хаба в самом центре страны.

Почти 7 тыс. квадратных метров площади ангара позволяют одномоментно размещать и обслуживать до пяти самолетов. Производственные мощности обновленного ангара доступны для технического обслуживания воздушных судов авиакомпаний на договорной основе. Современная инфраструктура и технологические новшества позволяют выполнять работы с высокой степенью точности, обеспечивая всем сторонам новый уровень операционной эффективности, сообщает пресс-служба «КрасАвиа».