«Банки.ру»: средняя сумма вклада за год выросла до 734 тыс. рублей

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Средняя сумма вклада в РФ, согласно данным финансового маркетплейса «Банки.ру», за год выросла в два раза, составив по итогам первого квартала 2026 года 734 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе площадки.
При этом с ростом суммы вклада за год снизилось среднее количество вкладов на одного человека — с 2 до 1,3, уточнили в «Банки.ру». «Это говорит о смещении поведения в сторону более простой стратегии: размещения средств на средний или долгий срок с фиксацией доходности. При этом интерес к краткосрочным вкладам сохраняется за счет промоставок и “лестничного” подхода (инвестиционная стратегия, при которой капитал распределяется между несколькими инструментами с разными сроками погашения)», — уточнили в финансовом маркетплейсе.
В первом квартале также сокращался спрос на онлайн-вклады по мере снижения ключевой ставки. Так, он упал на 17% квартал к кварталу и в два раза по сравнению с пиковыми значениями начала 2025 года. При этом доля вкладов, оформленных через финансовый маркетплейс, за год выросла с 20% до 64%.
На фоне снижения доходности вкладов начал постепенно восстанавливаться интерес к инвестициям. Если в течение 2025 года спрос снижался, то в первом квартале 2026 года он вырос на 24% по сравнению с предыдущим.
Спрос на операции с валютой, в свою очередь, оставался в первом квартале наиболее стабильным. После снижения во втором квартале 2025 года интерес к валютным вложениям держался примерно на одном уровне до 2026 года: квартальная динамика составила +8%, однако в годовом выражении показатель снизился на 31%, уточнили в «Банки.ру».
Исследование основано на индексе «Банки.ру» — срезе поведения пользователей финансового маркетплейса Банки.ру на основе обезличенных данных более 24 млн зарегистрированных пользователей.