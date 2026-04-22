Магазинам в Прикамье запретили поднимать цены перед майскими праздниками

Магазинам в регионе запретили поднимать цены перед майскими праздниками, передаёт Пермское УФАС.
Антимонопольная служба направила в торговые сети предупреждение о недопустимости необоснованного роста цен на востребованную продовольственную продукцию. Особое внимание уделено мясному сегменту в из-за ожидаемого сезонного роста спроса в период майских праздников. В ведомстве подчеркнули, что это не является поводом для необоснованного повышения цен на свинину, говядину, птицу и баранину.
«При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования», — предупреждают в УФАС.
Кроме того, в ведомстве порекомендовали ритейлерам оперативно снижать стоимость товаров на полках, если их закупочная цена у поставщиков пойдёт вниз.
