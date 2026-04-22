В ГД предложили ввести ограничения по владению землей в РФ для иностранных юрлиц

Группа депутатов думской фракции КПРФ планирует вынести на рассмотрение соответствующий законопроект.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов думской фракции КПРФ во главе с лидером ЦК партии Геннадием Зюгановым внесет на рассмотрение палаты парламента проект закона, которым предлагается ввести ограничения на владение землей для иностранных юридических лиц. Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в Земельный кодекс РФ. Сейчас иностранцы могут владеть землями в России, кроме расположенных на приграничных территориях и имеющих сельскохозяйственное назначение, которыми можно владеть только на праве аренды.

Проектом закона предлагается ограничить владение землей на праве собственности для иностранных юридических лиц, а также определить, на каких основаниях иностранные граждане могут ей владеть — в частности, при наследовании земельного участка, приобретении участка земли в период брака с гражданином РФ в совместную собственность или доли в нем и расположенного на нем дома или хозяйственной постройки.

Также возможность владения землей предложено закрепить за участниками госпрограммы переселения соотечественников из-за рубежа и гражданами Белоруссии, имеющими разрешение на постоянное проживание в России. Им предлагается дать преимущественное право на покупку или аренду земли, если они имеют в собственности здания или сооружения на чужом земельном участке.

По словам одного из авторов проекта, первого зампреда ЦК партии Юрия Афонина, западный капитал проникал в Россию в течение нескольких десятилетий и поставил под контроль многие отрасли и стратегические мероприятия страны, а в 2022 году нанес мощный удар по российской экономике — сотни крупных западных корпораций одновременно свернули свою деятельность, разрушив логистические и производственные цепочки и лишив РФ доступа ко многим ключевым технологиям.

«Мы обязаны извлечь из этого уроки. Мы не имеем права еще раз попасть в такую зависимость. Поэтому возможности иностранного капитала внедряться в экономику России должны быть серьезно ограничены. Одна из необходимых мер — запрет для иностранных компаний владеть в России землей на праве собственности», — заключил депутат.

