Роскачество рассказало о погрешности в приложениях для подсчета калорий

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Погрешность в работе приложений для подсчета калорийности по фото достигает 30−50%, а при плохом освещении или со сложными блюдами — до 100%. Об этом говорится в исследовании Роскачества (текст имеется в распоряжении ТАСС).
«Доверять таким приложениям всерьез опасно: можно не только не похудеть, но и навредить здоровью. Это не значит, что приложения бесполезны, но относиться к ним стоит лишь как к помощнику», — отметили эксперты.
В Роскачестве пояснили, что встроенный в такие приложения искусственный интеллект работает нестабильно, а точные результаты бывают скорее как исключение. Особенно плохо нейросети справляются с домашними блюдами со сложным составом. Тестирование платных версий также не показало значимого улучшения точности распознавания — дополнительные функции ограничиваются умными рекомендациями и сканером холодильника.
Всего исследовались пять приложений — Fatsecret, Tasager, EatFit, «Худеем вместе» и CalorieCounterAI. Классические оладьи (реальная калорийность 392 ккал) приложения оценили от 242 до 454 ккал, гречневую кашу на воде приложения определили достаточно точно, при этом ту же кашу, сваренную на молоке, Fatsecret принял за «окрошку на кефире» и «фруктовый напиток», а CalorieCounterAI при разных ракурсах и вариантах освещения выдавал разную калорийность. Салаты и многокомпонентные блюда оказались самыми сложными для приложений: погрешность составила около 100 ккал на порцию, ингредиенты распознаются выборочно, а крабовый салат может быть принят за капустный или даже плов.
«Современные приложения для подсчета калорий по фото — это скорее “умная гадалка”, чем точный измерительный прибор. Нейросети хорошо справляются с цельными продуктами (яблоко, яйцо, картофель), но полностью теряются перед сложной кулинарией», — рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Что касается информационной безопасности, то перехват трафика не выявил утечек незашифрованных данных, однако при этом приложения активно следят за пользователями.