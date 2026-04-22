Роскачество рассказало о погрешности в приложениях для подсчета калорий

Всего исследовались пять приложений — Fatsecret, Tasager, EatFit, «Худеем вместе» и CalorieCounterAI. Классические оладьи (реальная калорийность 392 ккал) приложения оценили от 242 до 454 ккал, гречневую кашу на воде приложения определили достаточно точно, при этом ту же кашу, сваренную на молоке, Fatsecret принял за «окрошку на кефире» и «фруктовый напиток», а CalorieCounterAI при разных ракурсах и вариантах освещения выдавал разную калорийность. Салаты и многокомпонентные блюда оказались самыми сложными для приложений: погрешность составила около 100 ккал на порцию, ингредиенты распознаются выборочно, а крабовый салат может быть принят за капустный или даже плов.