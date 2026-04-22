NTech: чипсы Lay’s стали самым продаваемым продуктом в России в 2025 году

На втором месте марка «Простоквашино», на третьем — «Мираторг», следует из рейтинга продуктов питания аналитической компании.

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Бренд чипсов Lay’s по итогам 2025 года занял первое место по продажам в денежном выражении из всех продовольственных товаров в России, следует из рейтинга продуктов питания аналитической компании NTech, с которым ознакомился ТАСС.

«На продукцию бренда Lay’s пришлась доля в 0,88% от всех продуктовых продаж в денежном выражении. По объемам реализации в деньгах он опередил всех прочих производителей из сегментов молочной, мясной, кондитерской и напиточной продукции», — отметили в NTech.

На втором месте марка «Простоквашино» с долей в 0,82% от всех продаж в денежном выражении, на третьем — «Мираторг» с долей продаж в 0,79%.

В пятерку ведущих брендов также вошли «Добрый» и «Папа может» с долями 0,73% и 0,72% соответственно.

Региональные рейтинги в подавляющем большинстве случаев возглавляют бренды молочной или мясной продукции. Исключением является Северо-Кавказский федеральный округ, где больше всего покупают энергетических напитков.

В NTech уточнили, что рейтинг основан на доле бренда в суммарных продажах продукции в федеральной рознице и отражает рыночные позиции ведущих компаний в сфере пищевой индустрии. Всего за прошлый год было проанализировано 19 000 брендов с суммарными продажами свыше 8,5 трлн руб.