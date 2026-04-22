Второй региональный бизнес-форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/.Эксперты — представители власти, институтов развития и крупного бизнеса, — обсудят ключевые направления стратегии экономики Красноярска и региона на ближайшие пять лет с акцентом на интеграцию местного бизнеса.
Бизнес-форум «Город развития» уже во второй раз проведет медиахолдинг «Бизнес!Класс» и издание «Деловой квартал» в Красноярске. Мероприятие пройдет 17 июня в пространстве «Каменка». Предприниматели здесь встретятся как с властью и институтами развития, так и со своими потенциальными партнерами из сегмента B2B.
«2026 — время смены стратегий бизнеса. Финансовые модели, команды, цепочки поставок — все требует пересмотра. Об этом и порассуждают эксперты форума. Его программа поможет бизнесу получить максимум возможностей и решений: от прямого доступа к институтам господдержки до личного контакта с закупщиками крупных компаний», — объяснила Юлия Чанчикова, генеральный продюсер форума, издатель «Делового квартала» в Красноярске.
Центральное событие форума — пленарное заседание. Спикеры расскажут об инвестиционных проектах региона и Красноярска, стратегиях развития экономики края в ближайшей перспективе.
Также в программе два больших трека:
«Кабинет решений МСП» 2026«— объединит спикеров институтов государственной инфраструктуры развития бизнеса, которые поделятся актуальными решениями “Поставщик” 2026» — здесь представители крупного бизнеса расскажут о направлениях, в которых могут быть задействованы поставщики из числа местных компаний.
Напомним, первый «Город развития» состоялся в июле 2025. Тогда фокус повестки сосредоточился на предпринимателях-визионерах и их роли в развитии города. Форум собрал около сотни экспертов, среди которых были Юлия Филатова, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края, Роман Одинцов, в тот период первый заместитель главы Красноярска, Олег Сипетый, сооснователь и председатель совета директоров ТС «Командор» и другие известные персоны. В работе также приняли участие спикеры из Норильска и Тюмени.
