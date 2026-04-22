Второй региональный бизнес-форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса

Напомним, первый «Город развития» состоялся в июле 2025. Тогда фокус повестки сосредоточился на предпринимателях-визионерах и их роли в развитии города. Форум собрал около сотни экспертов, среди которых были Юлия Филатова, заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края, Роман Одинцов, в тот период первый заместитель главы Красноярска, Олег Сипетый, сооснователь и председатель совета директоров ТС «Командор» и другие известные персоны. В работе также приняли участие спикеры из Норильска и Тюмени.