В ГД предложили дать право переводить пенсионные накопления в страховые права

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Людям, часть взносов которых с 2002 года по 2014 год уходила на накопительную пенсию, следует дать возможность либо сохранить накопления как отдельную выплату, либо перевести накопленную сумму в страховые права с перерасчетом пенсионных коэффициентов по единой формуле. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета Сергей Гаврилов (фракция КПРФ).
«На пенсию начинают выходить люди, у которых с 2002 [года] по 2014 год часть взносов уходила не на страховую, а на накопительную пенсию. В то же время сегодня миллионы людей получают социальную доплату, потому что их пенсия не дотягивает до прожиточного минимума. В 2026 году федеральный прожиточный минимум пенсионера установлен на уровне 16 288 рублей, годом ранее он составлял 15 250 рублей. Это значит, что даже после индексации для большого числа людей пенсия все равно остается у самой нижней границы», — сказал он.
Отдельный вопрос связан с теми, кто выходит на пенсию после периода накопительной модели, подчеркнул депутат. «С 2002 [года] по 2014 год часть взносов у ряда граждан направлялась в накопления, из-за чего страховая часть формировалась слабее, чем могла бы при полном зачислении тарифа в страховую пенсию. Если человек получал среднюю зарплату, разница может доходить примерно до 16 пенсионных коэффициентов — это около 2 300 — 2 400 рублей в месяц по нынешней стоимости балла. Для будущего пенсионера это уже чувствительная сумма, потому что речь идет о постоянной ежемесячной выплате», — считает депутат.
Именно здесь и возникает главный сбой: человек много лет участвовал в системе, за него исправно перечислялись взносы, но на выходе он рискует получить более низкую страховую пенсию, чем мог бы без прежнего разделения тарифа, указывает Гаврилов. «При этом накопительная часть далеко не всегда превращается в заметную прибавку на каждый месяц — нередко речь идет о скромной сумме или вообще о разовой выплате. В итоге у людей возникает вопрос — почему добросовестное участие в системе оборачивается более слабым результатом при назначении пенсии», — пояснил он.
Решение здесь напрашивается вполне практичное: для тех поколений, которые попали в переходный период, нужен федеральный механизм компенсации, полагает Гаврилов. «Самый разумный вариант — дать человеку право выбора при назначении пенсии. Один путь — сохранить накопления как отдельную выплату. Другой — перевести накопленную сумму в страховые права с перерасчетом пенсионных коэффициентов по единой формуле. Возможен и более мягкий подход — специальная надбавка тем, у кого итоговая пенсия оказалась ниже именно из-за прежнего разделения взносов на страховую и накопительную части», — отметил депутат.