Подразделение «Беспилотных авиационных систем» прекратит работу в Прикамье

Компания «Беспилотные авиационные системы» закрывает свое подразделение в Пермском крае. Организация планировала оказывать в регионе услуги с применением беспилотных летательных аппаратов, однако не смогла привлечь достаточное количество клиентов, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник близкий к компании.
Как пояснили изданию, коммерческое использование БПЛА осложнено из-за многочисленных ограничений, особенно в регионах, где нет экспериментального режима использования воздушного пространства. Рынок услуг, использующих беспилотные воздушные суда, пока только развивается. По оценкам экспертов, наиболее перспективной сферой для внедрения БПЛА выступает сельское хозяйство.
В Пермском крае также ведутся другие проекты, связанные с развитием беспилотной авиации, направленные на организацию производства летательных аппаратов и создание условий для их использования.