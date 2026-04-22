Подразделение «Беспилотных авиационных систем» прекратит работу в Прикамье

Федеральный оператор беспилотников свой закрывает филиал.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Беспилотные авиационные системы» закрывает свое подразделение в Пермском крае. Организация планировала оказывать в регионе услуги с применением беспилотных летательных аппаратов, однако не смогла привлечь достаточное количество клиентов, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник близкий к компании.

Как пояснили изданию, коммерческое использование БПЛА осложнено из-за многочисленных ограничений, особенно в регионах, где нет экспериментального режима использования воздушного пространства. Рынок услуг, использующих беспилотные воздушные суда, пока только развивается. По оценкам экспертов, наиболее перспективной сферой для внедрения БПЛА выступает сельское хозяйство.

В Пермском крае также ведутся другие проекты, связанные с развитием беспилотной авиации, направленные на организацию производства летательных аппаратов и создание условий для их использования.

