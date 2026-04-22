Миронов предложил ввести 13-ю зарплату и 13-ю пенсию

Соответствующие инициативы внесли на рассмотрение Госдумы, рассказал председатель партии «Справедливая Россия».

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Граждане РФ должны получать 13-ю зарплату перед Новым годом, а пенсионеры — 13-ю пенсию. С таким предложением выступил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Я абсолютно убежден, что нужно для всех, кто работает, вводить 13-ю зарплату. Перед Новым годом никому не помешает. Потому что люди живут бедно, люди концы с концами сводят, а перед Новым годом кто-то хочет сделать подарки своим родным и близким, кто-то просто хочет отпраздновать нормально Новый год», — сказал Миронов ТАСС.

Также, по мнению депутата, нужно обязательно вводить в РФ 13-ю пенсию. «Это будет справедливо, это будет по-честному», — отметил политик.

Он добавил, что соответствующие инициативы внесены фракцией на рассмотрение Госдумы.