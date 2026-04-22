В инфраструктуру Южно-Сахалинска привлекли более 62 млрд рублей инвестиций

ВЛАДИВОСТОК, 22 апреля. /ТАСС/. Власти Южно-Сахалинска привлекли более 62 млрд руб. частных инвестиций в развитие городской инфраструктуры за пять лет благодаря внедрению механизмов муниципально-частного партнерства. Проект «Практика коллаборации бизнеса и муниципалитета для устойчивого развития городского округа», с помощью которого получилось перейти к системному привлечению частного капитала, занял третье место на III Всероссийской муниципальной премии «Служение», сообщили ТАСС в администрации города.
«Сегодня мы сделали ставку на системное привлечение частного капитала для строительства важной инфраструктуры и привлекли больше 62 млрд руб. за 5 лет работы. Благодаря механизму концессии, объекты, строительство которых могло занять долгое время или вообще не состояться, реализуются тогда, когда они необходимы. Это позволяет повышать качество жизни горожан здесь и сейчас», — отметил директор департамента экономического развития администрации Южно-Сахалинска Павел Павленко.
Как уточнили в мэрии, внедрение механизмов муниципально-частного партнерства позволило сократить бюджетные расходы и сроки реализации проектов, обеспечив быстрый запуск инициатив с высокой капиталоемкостью. В числе таких объектов — школа на 1260 мест в жилом комплексе «Авангард» и запуск газовой котельной, улучшившей теплоснабжение для 11,5 тыс. жителей.
В настоящее время в рамках проекта продолжается возведение котельной мощностью 138 МВт, которая обеспечит теплом более 30 тыс. потребителей, водозабора «Южный», рассчитанного на 65 тыс. человек, а также модернизация аттракционов в городском парке.
Еще один проект администрации Южно-Сахалинска по оптимизации процессов учета и мониторинга ключевых показателей эффективности сотрудников кадрового департамента стал лауреатом, войдя в десятку призеров в номинации «Молодой современный управленец на службе страны». «Благодаря показателям эффективности каждый муниципальный служащий видит результат своей работы и цели, к которым он двигается. А значит и конечный результат работы администрации для горожан и города становится лучше», — рассказал лидер проекта, ведущий советник департамента кадровой политики Эдуард Утешев.
Премия «Служение» состоялась в рамках Всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России». Это ежегодное мероприятие, проводимое по поручению президента России Владимира Путина, объединившее представителей местного самоуправления для обсуждения стратегий развития территорий, обмена опытом и поиска решений по улучшению качества жизни граждан.