Почти половина опрошенных россиян предпочитают доплату лишним выходным в мае

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Почти половина россиян готовы отказаться от дополнительных выходных в мае ради работы с хорошей доплатой. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования сети магазинов Fix Price и холдинга «Ромир», которые имеются в распоряжении ТАСС.
«43% опрошенных готовы отказаться от дополнительных выходных в мае ради работы с хорошей доплатой. Интересно, что наиболее расположены к работе в эти дни жители Северо-Западного ФО (59%)», — говорится в исследовании среди 1,5 тыс. россиян в возрасте от 18 до 64 лет.
В то же время 45% россиян предпочитают использовать это время для отдыха: 32% выбирают провести это время с семьей и друзьями, а 13% — просто отдохнуть и ничего не делать. А 7% участников опроса и так часто подрабатывают в эти дни.
По данным исследования, для половины опрошенных россиян идеальные майские праздники — это поездка на дачу или на природу, где можно устроить шашлыки и встретиться с друзьями. Однако среди молодежи 18−24 лет этот формат менее популярен.
В то же время для 32% респондентов главное — просто быть рядом с близкими, и этот подход особенно близок старшему поколению в возрасте 55−64 лет. При этом путешествия в другой город или страну привлекают 29% опрошенных, домашний досуг (сериалы, гости и вкусная еда и т. д.) выбирают 19%, а активный отдых и городские развлечения — по 17% и 14% соответственно.