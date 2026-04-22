За «лебедей» из покрышек накажут рублем: юрист дала объяснение

Россияне часто используют подручные материалы для оформления дворов. Однако не весь такой «декор» безопасен с точки зрения закона. Адвокат по жилищным и земельным делам Светлана Жмурко рассказала KP.RU, за что может «прилететь» штраф.
«Если покрышки используются для оформления клумб, ограждений и иных декоративных конструкций, это квалифицируется как несанкционированное размещение отходов. Размещение их допускается только в специально оборудованных местах с последующей передачей организациям, которые имеют лицензию на работу с подобными отходами», — отметила эксперт.
Как пояснила специалист, «лебеди из покрышек» относятся к отходам III-IV класса опасности, поскольку содержат токсичные вещества. За «украшение» ими придомовой территории грозит ответственность по статье 8.2 КоАП РФ — «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления».
Если речь идет о дворе многоквартирного дома, к ответственности могут привлечь как УК, так и самих жильцов, которые принесли шины. При этом обычно надзорные органы сначала выдают предписание об устранении нарушения, и только в случае его игнорирования назначают штраф: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 30 тысяч.
