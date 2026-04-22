Эксперт Сорокин: украинские беженцы вытесняют предпринимателей Молдавии

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Массовый приток в Молдавию украинских беженцев, включая предпринимателей, а также транзит украинского зерна привели к вытеснению местных производителей и банкротству крупнейшего в стране предприятия по производству подсолнечного масла. Об этом ТАСС рассказал руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.
«С начала специальной военной операции Молдавия приняла около 250 тысяч беженцев с Украины, что составляет примерно 3% от общей численности населения республики. Этот миграционный поток оказал значительное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране. Массовый приток украинских предпринимателей, занимающихся бизнесом, привел к вытеснению местных молдавских производителей и бизнесменов», — заявил Сорокин.
По его словам, с 2022 года фермеры Молдавии неоднократно выражали обеспокоенность по поводу того, что демпинговые цены на транзитное украинское зерно приводят к снижению внутренних расценок на сельхозпродукцию и банкротству местных аграриев. По данным эксперта, в 2024 году из-за конкуренции с украинским зерном прекратило свою деятельность крупнейшее в стране предприятие по производству подсолнечного масла — компания Floarea Soarelui.
Сорокин добавил, что фермеры Молдавии требовали от правительства ограничить транзит и импорт украинского зерна, разрешив только его перевозку по железной дороге, и настаивали на поддержке местных производителей, однако власти не принимали соответствующих мер. Кроме того, в аптеках Молдавии наблюдается значительное увеличение ассортимента украинских лекарственных препаратов, что привело к снижению конкурентоспособности молдавского фармацевтического бизнеса. По мнению Сорокина, вполне вероятно лоббирование закупок украинских лекарственных средств.