Эксперт Омельянчук объяснил, почему в Красноярске закрываются офисы банков

В центре Красноярска одно за другим закрываются отделения банков. Красноярский эксперт по недвижимости Максим Омельянчук в беседе с изданием «Проспект Мира» объяснил этот процесс развитием онлайн-сервисов, оптимизацией площадей и переездом банков в современные офисы.
По наблюдениям эксперта, с прежних мест съехали как минимум четыре отделения:
«Райффайзенбанк» — на ул. Мира, 74а;
«БКС-банк» — на ул. Мира, 124;
«Росбанк» — на ул. Мира, 19/1;
«Сбербанк» — на ул. Ленина, 126.
Как уточнил Омельянчук, «Райффайзенбанк» переехал из центра в новое здание на улице Партизана Железняка. А банк ВТБ не так давно занял новый бизнес-центр рядом с «Комсомоллом».
«Банки идут в ногу со временем: всё больше используют онлайн-сервисы, сокращают кадры, оптимизируют используемые площади, отказываясь от старых зданий в пользу современных офисов с возможностью парковки», — пояснил эксперт.
При этом он отметил, что собственникам освободившихся помещений будет непросто найти новых арендаторов. По словам Омельянчука, на улице Мира в каждом квартале сейчас висят плакаты «Аренда». Собственники привыкли к долгосрочным платёжеспособным арендаторам, но банки изменили свои требования к помещениям.
«Многие мысленно застряли в прошлом, когда владелец коммерческой недвижимости легко мог сдать её в аренду. А сейчас рынок изменился, много коммерческих площадей стоят пустыми», — резюмировал эксперт.
Напомним, антимонопольная служба Красноярского края привлекла оштрафовала банк на 800 тысяч рублей за навязчивую рекламу.