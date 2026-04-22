Сбил голубя — готовь штраф: водителей предупредили о последствиях

Водителю, сбившему голубя, может грозить штраф в размере 600 рублей. Об этом сообщила юрист Юлия Павлова.
По ее словам, голубь относится к охотничьим ресурсам, поэтому его гибель подпадает под установленную таксу. При наезде на стаю сумма рассчитывается за каждую птицу отдельно.
Кроме того, такой инцидент квалифицируется как дорожно-транспортное происшествие. Водитель обязан оставаться на месте.
В случае оставления места ДТП возможно более строгое наказание, включая лишение права управления или административный арест.
