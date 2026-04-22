Приморье и Сахалин отправили на экспорт почти 326 тысяч тонн рыбы

По данным Россельхознадзора, с начала января по 20 апреля 2026 года из Приморского края и Сахалинской области на экспорт ушло 5,7 тысячи партий рыбы и морепродуктов. Общий вес — 325,9 тысячи тонн. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Китай остается главным покупателем: туда отправили 229,1 тысячи тонн. Для сравнения: за первые четыре месяца 2025 года Поднебесная взяла 214,9 тысячи тонн. Второй по объему — рынок Южной Кореи (почти 83 тысячи тонн). Далее идут Нигерия (9,1 тысячи тонн), Япония (4,1 тысячи тонн). Также партии ушли во Вьетнам, Гану, Того и Таиланд.
«Среди наиболее востребованных у импортеров видов продукции — минтай, треска, живой краб», — сообщили в управлении.
Весь экспорт прошел строгий контроль: специалисты Россельхознадзора проверили каждую партию на соответствие требованиям Евразийского экономического союза и стран-покупателей.