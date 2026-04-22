Японский ритейлер Nojima приобретает производство Hitachi за $690,6 млн

Японский ритейлер электроники Nojima объявил о приобретении бизнеса по производству бытовой техники Hitachi за 110 млрд иен ($690,6 млн). Об этом сообщает газета Yomiuri. Бренд будет сохранен, а продукция продолжит продаваться не только в сети Nojima, но и в других магазинах.