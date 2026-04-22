Транзит по «Дружбе» под вопросом — Казахстан готовит обходные маршруты

Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» в мае.

Казахстан получил неофициальную информацию о невозможности транспортировки нефти по трубопроводу «Дружба» в мае. Об этом заявил министр энергетики Ерлан Аккенженов.

По его словам, официальных уведомлений не поступало, однако по имеющимся данным, на май транзит по направлению Атырау — Самара и далее к заводу в Шведте не запланирован.

Министр отметил, что речь идет об отсутствии технической возможности для прокачки. Он допустил, что это может быть связано с недавними ударами по инфраструктуре.

В связи с этим Казахстан рассматривает перераспределение объемов поставок на другие направления.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о возможной остановке транзита, указав на необходимость обращаться к профильным компаниям.

Транспортировка казахстанской нефти осуществляется через систему «Транснефти» по территории России, затем через Белоруссию до пункта сдачи «Адамова застава» с последующей поставкой на перерабатывающий завод в Германии.

В 2025 году объем поставок по этому маршруту составил 2,1 млн тонн. На 2026 год планировалось увеличение до 2,5 млн тонн.

