Родителей нижегородских школьников пригласили сдать пробный ЕГЭ

23 апреля в Нижегородской области запланировано проведение масштабной общероссийской инициативы под названием «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями», предназначенной для широкой аудитории (0+). Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Участниками мероприятия станут родители и опекуны учащихся, которым представится возможность лично пройти государственную итоговую аттестацию по формату Единого государственного экзамена.
Основное приглашение направлено родителям выпускников этого учебного года. Как было отмечено представителями областного управления образования, данная акция проводится каждый год, ориентировочно за месяц до старта основного периода проведения ЕГЭ. В 2026 году желающие смогут продемонстрировать свои знания по русскому языку.
Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков подчеркнул, что ключевая цель акции — укрепление уверенности в объективности экзаменационной системы. Отмечается, что школьники, как правило, предварительно проходят репетиционные тестирования, что позволяет им подходить к основному ЕГЭ с должной степенью готовности.
Мероприятие охватит все населенные пункты области, в том числе и городские районы Нижнего Новгорода. Информацию о местах ее проведения можно получить в территориальных отделах образования. Для того чтобы стать участником, требуется оформить заявление, а в день тестирования предъявить удостоверение личности.
В Нижнем Новгороде одной из локаций для проведения акции станет образовательное учреждение № 188. Предполагается, что в мероприятии примут участие глава регионального Минобразования Михаил Пучков, детский омбудсмен области Маргарита Ушакова, а также представители законодательного органа, силовых структур и другие эксперты.
В рамках пробника желающие пройдут все стадии проведения экзамена: от регистрации и сдачи личных вещей до предэкзаменационного контроля и заполнения экзаменационных листов. Родители смогут наблюдать за особенностями организации контроля, соблюдением санитарных норм, а также процессом печати и обработки экзаменационных материалов.
Содержание контрольных измерительных материалов будет соответствовать тем, что будут предложены выпускникам в 2026 году. При этом для взрослых предусмотрена укороченная версия испытания — ее продолжительность составит примерно полчаса вместо обычных 3−4 часов, однако это позволит им ознакомиться с разнообразными типами заданий.
