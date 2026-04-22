Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан не планирует сокращать добычу нефти из-за проблем с нефтепроводом «Дружба»

Астана. 22 апреля. КазТАГ — Алена Субботина. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов прокомментировал информацию о приостановке перекачки казахстанской нефти в Германию по «Дружбе».

«По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было, но по неофициальным источникам мы пока знаем, что это правда. На май месяц транзит через Атырау-Самара по направлению далее нефтепровод “Дружба” и далее на завод “Швед” у нас — ноль», — сказал Аккенженов в кулуарах Регионального экологического саммита 2026 в Астане.

По словам министра, неофициально причиной приостановки перекачки казахстанской нефти называется «отсутствие технической возможности».

«Скорее всего это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Я делаю такое допущение», — уточнил глава минэнерго.

По информации министра, ограничения пока касаются только мая 2026 года, и как только технический вопрос будет решен, транзит казахстанской нефти возобновится.

При этом Казахстан не планирует сокращать добычу нефти в 2026 году.

«У нас есть возможность перераспределить данный объем по другим маршрутам», — заявил Аккенженов.

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр также заявил, что данный маршрут не является для страны критичным.

Чиновники уточнили, что ждут официального сообщения от российской стороны.

«Дружба» — один из самых протяженных нефтепроводов в мире и ключевой маршрут поставок российской нефти в Европу. Несмотря на политические изменения последних лет, он остается важным элементом энергетической инфраструктуры региона. В этом материале разбираем, что представляет собой нефтепровод «Дружба», как он устроен и какую роль играет сегодня.
