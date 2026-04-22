Казахстан не планирует сокращать добычу нефти из-за проблем с нефтепроводом «Дружба»

«По неофициальным источникам я эту информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны пока не было, но по неофициальным источникам мы пока знаем, что это правда. На май месяц транзит через Атырау-Самара по направлению далее нефтепровод “Дружба” и далее на завод “Швед” у нас — ноль», — сказал Аккенженов в кулуарах Регионального экологического саммита 2026 в Астане.
По словам министра, неофициально причиной приостановки перекачки казахстанской нефти называется «отсутствие технической возможности».
«Скорее всего это связано с недавними ударами по российской инфраструктуре. Я делаю такое допущение», — уточнил глава минэнерго.
По информации министра, ограничения пока касаются только мая 2026 года, и как только технический вопрос будет решен, транзит казахстанской нефти возобновится.
При этом Казахстан не планирует сокращать добычу нефти в 2026 году.
«У нас есть возможность перераспределить данный объем по другим маршрутам», — заявил Аккенженов.
Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр также заявил, что данный маршрут не является для страны критичным.
Чиновники уточнили, что ждут официального сообщения от российской стороны.