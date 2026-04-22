Рестораторы попросили Мишустина отсрочить уплату НДС до конца года

С начала 2026 года порог выручки для освобождения от НДС был снижен с 60 млн до 20 млн рублей. Однако для рестораторов сделали послабление: с 1 апреля и до конца года для них сохраняются прежние условия, но налог за первый квартал все равно придется заплатить в апреле. В ассоциации называют эту ситуацию «смерти подобной» для отрасли, особенно на фоне падения трафика: с 1 января по 23 марта рестораны и бары потеряли 3% посетителей по России, а в Москве — 12%.