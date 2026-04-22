Депутат ГД предложил 13-ю зарплату и пенсию — выплаты перед Новым годом

Депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Миронов выступил с предложением ввести 13-ю зарплату для работников и 13-ю пенсию для пенсионеров.

По его словам, дополнительные выплаты перед Новым годом позволят людям покрыть текущие расходы и подготовиться к праздникам.

Миронов также заявил, что введение 13-й пенсии станет справедливой мерой поддержки пожилых граждан.

Он отметил, что соответствующие инициативы уже внесены фракцией на рассмотрение Госдумы.

