Депутат ГД предложил 13-ю зарплату и пенсию — выплаты перед Новым годом

Депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Миронов выступил с предложением ввести 13-ю зарплату для работников и 13-ю пенсию для пенсионеров.
По его словам, дополнительные выплаты перед Новым годом позволят людям покрыть текущие расходы и подготовиться к праздникам.
Миронов также заявил, что введение 13-й пенсии станет справедливой мерой поддержки пожилых граждан.
Он отметил, что соответствующие инициативы уже внесены фракцией на рассмотрение Госдумы.
Читайте также: Баллы вырастут — сенатор назвал способы увеличить пенсию.