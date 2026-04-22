В 2025 году валовый региональный продукт Крыма продолжил рост и превысил 945 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.
«Несмотря на внешние вызовы, минувший год стал одним из самых результативных в новейшей истории республики», — написал руководитель регионального правительства.
По его словам, ВРП продолжает уверенный рост. По итогам 2025 года этот показатель составил 945 млрд рублей. Рост промышленности, строительства, транспортного комплекса и торговли составил 16%. Собственные доходы консолидированного бюджета Крыма увеличились более чем на 20%. Эта сумма превысила 160 млрд рублей.
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.