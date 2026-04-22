Петербургские айтишники стали зарабатывать меньше на 10−15% в 2026 году

В DevOps зарплатные вилки senior-специалистов сократились с 400−450 тыс. до 290−350 тыс. рублей. В backend-разработке падение составило в среднем 11%, в стеке Go и Node.js снижение достигает 100 тыс. рублей у senior и teamlead. Единственным направлением с положительной динамикой остаются системные аналитики: рост у middle-уровня — 12−13%, у senior — около 7%.
Эксперты связывают охлаждение рынка с переизбытком специалистов начального и среднего уровня и переходом работодателей к точечному найму под конкретные компетенции, а не под должность.