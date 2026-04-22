В Казахстане не исключили возобновления транзита по «Дружбе»

Возобновление транзита нефти по «Дружбе» должно произойти к маю.

Источник: Комсомольская правда

Транзит нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба» возобновится, как только появится техническая возможность. Об этом сообщил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенов.

«На сегодняшний момент это (информация о приостановке транзита — прим. ред.) касается пока мая, поскольку у нас идикатив (планируемый показатель поставок — прим. ред.) на второй квартал российская сторона показала по всем трем месяцам ноль. Но я разговаривал со своими коллегами, не буду называть имен, как только вопрос по технической возможности решится, транзит казахстанской нефти возобновится», — рассказал казахстанский чиновник.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывался о приостановке прокачки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба». Речь идет о перенаправлении энергоресурса из Казахстана в ФРГ. Представитель Кремля обещал уточнить этот вопрос.

Ранее KP.RU сообщил, что Песков также отреагировал о возобновлении прокачки нефти по «Дружбе». Он заявил, что нефтепровод может быть запущен, если Киев прекратит шантажировать и угрожать.

