В Казахстане не исключили возобновления транзита по «Дружбе»

Транзит нефти из Казахстана по трубопроводу «Дружба» возобновится, как только появится техническая возможность. Об этом сообщил глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенов.
«На сегодняшний момент это (информация о приостановке транзита — прим. ред.) касается пока мая, поскольку у нас идикатив (планируемый показатель поставок — прим. ред.) на второй квартал российская сторона показала по всем трем месяцам ноль. Но я разговаривал со своими коллегами, не буду называть имен, как только вопрос по технической возможности решится, транзит казахстанской нефти возобновится», — рассказал казахстанский чиновник.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказывался о приостановке прокачки нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба». Речь идет о перенаправлении энергоресурса из Казахстана в ФРГ. Представитель Кремля обещал уточнить этот вопрос.
Ранее KP.RU сообщил, что Песков также отреагировал о возобновлении прокачки нефти по «Дружбе». Он заявил, что нефтепровод может быть запущен, если Киев прекратит шантажировать и угрожать.