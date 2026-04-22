Родители тратят на репетиторов до 6000 рублей в неделю в Волгограде

В Волгограде семьи все чаще обращаются к репетиторам — чем старше школьник, тем выше спрос на дополнительные занятия. Об этом говорят данные свежего опроса SuperJob, в котором участвовали родители учеников 7−11 классов из Волгограда.
Если в 7−8 классах услуги преподавателей оплачивают 32% семей, то среди девятиклассников эта цифра растёт до 52%, а в 10−11 классах репетиторов нанимают уже 58% родителей.
Младшим школьникам чаще всего ищут помощь по алгебре, геометрии, английскому, русскому и литературе, а также физике и информатике — в среднем на эти занятия уходит около 4000 рублей в неделю. Для 9-классников приоритет — обязательные предметы ОГЭ: алгебра, геометрия, русский и литература, среди выбору лидируют английский, физика, информатика и химия. Здесь недельные расходы семей достигают 5100 рублей.
Старшеклассники, готовящиеся к ЕГЭ, обходятся дороже всего — родители тратят на их подготовку в среднем 6000 рублей еженедельно.
Ранее сообщалось о выплате социальной поддержки в мае.