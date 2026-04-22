Жилье уехавших из России передадут нуждающимся — в ДНР меняют порядок

Жилье граждан ДНР, выехавших в недружественные страны и не планирующих возвращение, будет передано нуждающимся. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, ранее установленные сроки регистрации прав на недвижимость сдерживали распределение бесхозного жилья. После завершения необходимых процедур появилась возможность направлять такие объекты тем, кто нуждается в жилье.
С 2023 года в новых регионах проводится инвентаризация недвижимости. Изначально документы украинского образца предполагалось подать до 1 января 2028 года, однако затем срок сократили до 1 июля 2026 года.
Пушилин отметил, что часть такого жилья уже используется как компенсационное.
После завершения упрощенного периода оформления прав граждане смогут решать вопросы регистрации через суд.
