Число китайских продавцов контрафактных игрушек на маркетплейсах выросло втрое

С 1 июня 2025 года в России действует обязательная маркировка игр и игрушек для детей до 14 лет. Фиксация продаж через кассы станет обязательной с 1 сентября. В ЦРПТ (оператор системы «Честный знак») сообщили, что обеление рынка заметно уже сейчас: число нелегальных производителей сократилось втрое, а импортеров — в 2,4 раза.