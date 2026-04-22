Специалисты комбината «Волна» провели обучающий семинар для подрядчиков фонда капитального ремонта Республики Бурятия

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники ООО «Комбинат “Волна” (дочернее общество АО “ХК “Сибцем”) провели в Улан-Удэ выездной обучающий семинар, посвященный современным технологиям применения и монтажа хризотилцементных материалов.
Участниками мероприятия стали представители подрядных организаций фонда капитального ремонта Республики Бурятия, специалисты управляющих компаний и партнеры предприятия.
Программа семинара включала теоретическую часть и практический блок. Руководитель регионального управления продажами «Восток» коммерческой службы ООО «Комбинат “Волна” Кристина Склярова представила доклад о преимуществах хризотилцементных изделий. По словам эксперта, продукция “Волны” отличается эстетической привлекательностью, надежностью и высоким качеством, она безопасна с экологической точки зрения, не является горючей, успешно эксплуатируется в регионах с различными климатическими условиями. Особое внимание специалист уделила кровельным и фасадным материалам, активно используемым при капитальном ремонте многоквартирных домов.
В ходе мастер-класса ведущий инженер ремонтно-строительного отдела ООО «Комбинат “Волна” Дмитрий Дроздов наглядно продемонстрировал технику профессионального монтажа кровельных листов. Соблюдение технологических норм позволяет минимизировать риски ошибок, которые возникают при неправильной укладке шифера.
«Мы ценим интерес профессионального сообщества к нашей продукции. Представители комбината обучают подрядчиков по всей стране — от Камчатки и до Москвы, чтобы дома служили десятилетиями, — подчеркнул управляющий директор ООО “Комбинат “Волна” Владимир Геберлейн. — Такие семинары планируем проводить и в дальнейшем, это — наша инвестиция в надежность жилого фонда”.
По итогам обучения всем участникам были выданы именные сертификаты, подтверждающие квалификацию в работе с изделиями комбината.