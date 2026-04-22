На Кубани сократилось поголовье скота и птицы

К концу марта 2026 года в Краснодарском крае зафиксировано уменьшение численности сельскохозяйственных животных и домашней птицы. Согласно обновленным статистическим данным, практически по всем ключевым позициям животноводства наблюдается сокращение поголовья по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
К концу марта текущего года количество крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 509,5 тысячи голов. Год назад этот показатель был выше на 36,4 тысячи, достигая 545,9 тысячи голов. Поголовье свиней также пошло на убыль: сейчас насчитывается 594,3 тысячи особей, в то время как 12 месяцев назад их было 608,1 тысячи. Не обошла тенденция сокращения и мелкий скот: количество овец и коз за год уменьшилось с 226,6 тысячи до 207,3 тысячи животных.
Наиболее значительно сократилось число сельскохозяйственных птиц. К концу марта их поголовье упало до 20,5 миллиона особей, что на 2,1 миллиона меньше, чем 22,6 миллиона, насчитывавшихся в это же время в прошлом году.
Однако есть и одна позитивная новость: производство яиц всех видов птиц, несмотря на общее сокращение поголовья, выросло за год на 1% и составило за январь — март 331 миллион штук.