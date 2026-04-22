На Кубани сократилось поголовье скота и птицы

К концу марта текущего года количество крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 509,5 тысячи голов. Год назад этот показатель был выше на 36,4 тысячи, достигая 545,9 тысячи голов. Поголовье свиней также пошло на убыль: сейчас насчитывается 594,3 тысячи особей, в то время как 12 месяцев назад их было 608,1 тысячи. Не обошла тенденция сокращения и мелкий скот: количество овец и коз за год уменьшилось с 226,6 тысячи до 207,3 тысячи животных.