Нижегородцы тратят до 6 тысяч рублей в неделю на репетиторов для детей

В Нижнем Новгороде родители учеников 7—11 классов рассказали о затратах на дополнительные занятия, сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob. Выяснилось, что средние еженедельные расходы на услуги репетиторов составляют 4200 рублей. При этом сумма растет вместе с возрастом ребенка: подготовка девятиклассника обходится в 5100 рублей в неделю.
Максимальные траты зафиксированы в семьях учащихся 10—11 классов. На подготовку к единому государственному экзамену (ЕГЭ) родители сейчас тратят в среднем 6000 рублей еженедельно. Исследование проводилось в период со 2 марта по 14 апреля 2026 года.
Спрос на услуги частных преподавателей также увеличивается к выпускным классам. Если в 7—8 классах репетиторов нанимают 32% семей, то среди родителей девятиклассников этот показатель составляет 52%, а в 10—11 классах — 56%.
