«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует убедиться в отсутствии долгов за тепло и горячую воду в преддверии отпусков

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам о важности своевременной оплаты тепла и горячей воды и рекомендует проверить задолженность за эти коммунальные ресурсы в преддверии сезона отпусков. С начала 2026 года сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю ограничили выезд за границу 755 клиентам из-за долгов за тепло и горячую воду. Долги за тепло и горячую воду проще всего проверить по платёжному документу, который ежемесячно поступает в почтовые ящики или на электронную почту.
Сумма к оплате, а также информация о задолженности, размещаются на лицевой стороне квитанции. Если долг есть, его необходимо оперативно погасить — просто оплатив всю сумму, указанную в квитанции. Сделать это можно любым удобным способом: с помощью приложения вашего РКЦ или банка, либо в офисах РКЦ или отделении банка.
Также рекомендуем перед планированием поездки за границу заранее убедиться в отсутствии запрета на выезд. Получить эту информацию можно в службе судебных приставов или в приложении «Госуслуги». Если запрет уже вынесен, это не всегда означает срыв поездки. Клиенту следует незамедлительно обратиться к судебному приставу-исполнителю и погасить долг. При соблюдении всех процедур ограничение может быть снято до даты вылета.
«Платежи за тепло и горячую воду — это основной финансовый источник для проведения ремонтов и модернизации системы теплоснабжения. Поэтому даже при задолженности более, чем 10 тыс. руб., подтверждённой в судебном порядке, выезд за границу будет невозможен. Чтобы не портить себе отпуск и не срывать рабочие командировки, настоятельно рекомендуем проверить наличие долга и погасить его, если он есть», — подчеркивает директор по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.
