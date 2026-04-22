Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали о новых правилах проезда по Крымскому мосту

Гибридам и электромобилям запретили проезд по Крымскому мосту.

Источник: Комсомольская правда

Правила проезда по Крымскому мосту в 2026 году включают обязательный досмотр транспорта, багажа и пассажиров. Об этом рассказали в официальном канале Крымского моста в мессенджер MAX.

Отмечается, что существуют правила перевозки багажа, а также проезда для гибридных автомобилей.

В нововведениях говорится, что гибридным авто и электромобилям проезд запрещён. Владельцам этих ТС необходимо выбрать другой маршрут — Р-280 «Новороссия». Кроме того, существуют правила перевозки грузов с аккумуляторными батареями. С этими правилами можно ознакомиться на официальном сайте Крымский мост в мессенджер MAX.

Ранее KP.RU сообщил, что автомобили должны пройти осмотр при проезде по Крымскому мосту. Однако перед праздниками и выходными, когда увеличивается поток отдыхающих, время в ожидании увеличивается, поэтому водителям нужно иметь это в виду и планировать свой маршрут, закладывая больше времени. Например, 18 апреля создалась пробка на Крымском мосту длиной в 300 авто.

