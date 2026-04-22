Структура «Калашникова» стала совладельцем нескольких швейных фабрик в регионах

Как отмечает РБК, «Триада-ТКО» в 2024—2025 годах стала совладельцем пяти предприятий, которые, в частности, производят спецодежду. Компания также приобрела долю в швейном комбинате «Парижская коммуна» под Тверью, швейную фабрику «Космос» на Дмитровском шоссе в Москве и 21% в компании «Булава» — владельца фабрик по производству спецодежды в Ростовской области. Летом прошлого года «Триада-ТКО» стала совладельцем десяти структур, которые связаны со швейными производствами в Московской, Владимирской, Тверской, Тульской и Орловской областях.