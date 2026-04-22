Алгебру и английский чаще всего преподают нижегородские репетиторы

Математика и иностранные языки возглавили список самых популярных предметов для дополнительных занятий в Нижнем Новгороде, об этом сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob. Для учеников всех возрастов — с 7 по 11 класс — приоритетными остаются алгебра и геометрия, русский язык и английский.
Для учащихся 9—11 классов основной упор делается на обязательные экзаменационные дисциплины. Помимо математики и филологии, в число наиболее востребованных предметов входят физика и информатика. В девятых классах к списку популярных дисциплин также добавилась химия.
Интерес к конкретным наукам меняется в зависимости от года обучения. В 7—8 классах в топ-5 входят программирование и литература, а у старшеклассников на первый план выходят дисциплины, необходимые для поступления в профильные вузы.
Ранее сообщалось, что нижегородцы тратят до 6 тысяч рублей в неделю на репетиторов для детей.