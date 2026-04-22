Автомобильное топливо с добавлением зернового биоэтанола начали выпускать в Казахстане

«Биоэтанол производится на предприятии BioOperations в Северо-Казахстанской области — единственном в республике комплексе по глубокой переработке пшеницы. Это означает, что зерно используется не только как сырье для мукомольной или кормовой продукции, а перерабатывается на более высоком технологическом уровне с получением продукции с высокой добавленной стоимостью. Далее на базе BioPetrolCompany формируется конечный продукт — топливо БИ-95, которое уже поступает на рынок», — рассказали в ведомстве.