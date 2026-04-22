Автомобильное топливо с добавлением зернового биоэтанола начали выпускать в Казахстане

БИ-95 представляет собой бензин с добавлением биоэтанола в объеме 5−10%. Такая смесь сохраняет привычные характеристики топлива, включая октановое число, но при этом меняет его экологический профиль.
Биоэтанол производится из продуктов переработки зерна и относится к углеродно нейтральным компонентам, заявил Минсельхоз. Проект стал первым в стране примером, где аграрная продукция проходит полный цикл глубокой переработки и выходит на рынок уже в виде моторного топлива.
«Биоэтанол производится на предприятии BioOperations в Северо-Казахстанской области — единственном в республике комплексе по глубокой переработке пшеницы. Это означает, что зерно используется не только как сырье для мукомольной или кормовой продукции, а перерабатывается на более высоком технологическом уровне с получением продукции с высокой добавленной стоимостью. Далее на базе BioPetrolCompany формируется конечный продукт — топливо БИ-95, которое уже поступает на рынок», — рассказали в ведомстве.
Переход на новое топливо не требует модернизации автопарка, подчеркнули в Минсельхозе. БИ-95 можно использовать в существующих бензиновых двигателях без каких-либо доработок.
К тому же, проведенные испытания показали, что добавление биоэтанола не влияет на ключевые эксплуатационные характеристики. Мощность и крутящий момент сохраняются на уровне традиционного бензина, а в ряде тестов зафиксированы высокие показатели производительности при минимальных выбросах.
«Для нас запуск БИ-95 — это в первую очередь экологический шаг. Мы говорим не просто о новом виде топлива, а о снижении реальной нагрузки на окружающую среду. Использование биоэтанола позволяет существенно сократить выбросы — и это особенно важно для таких городов, как Алматы, где вопросы качества воздуха стоят на первом месте», — отмечает руководитель проекта Лаура Бергибаева.
Разработчики увидели запрос общества на более чистые решения и предложили продукт, который можно использовать уже сегодня без изменения привычек.
«При этом за этим стоит более широкая задача — развитие глубокой переработки внутри страны и формирование устойчивой модели, где экология и экономика не противоречат друг другу», — сказала Бергибаева.
Использование биоэтанола позволяет снизить выбросы мелкодисперсных частиц более чем на 70%, оксидов азота — на 25% по сравнению с бензином АИ-92, а объем парниковых газов — на 60−70%, сообщил Минсельхоз.
БИ-95 уже поступил в розничную продажу.
Зерновой биоэтанол — это одно из самых известных и массовых видов биотоплива в мире. На него приходится значительная часть мирового рынка возобновляемой энергии, который в 2025 году оценивался более чем в $84 млрд.