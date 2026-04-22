Грант помог автозаводу в Калининграде автоматизировать линии для комплектующих

Начался конкурс на получение грантов, которые компании могут потратить на доработку и внедрение российского программного обеспечения. Господдержку предоставляют по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Федеральные деньги помогают бизнесу стать независимым от импортного софта. Например, завод под Калининградом в ближайшие два года автоматизирует линии, производящие комплектующие для автомобилей. Уникальную систему управления жизненным циклом автокомпонентов предприятие разработало совместно с российской IT-компанией. Полностью завершить проект обещают к 2028 году. Ничего подобного в автомобилестроительной отрасли еще не внедряли.
По словам гендиректора компании-разработчика Сергея Кураксина, программа заметно упростит проектирование и 3D-моделирование запчастей. С ее помощью можно будет обмениваться нужной информацией между поставщиками, производителями и разработчиками. Процесс создания и отправки на рынок готового продукта станет проще и быстрее. А это сокращение расходов, новые высокотехнологичные рабочие места.
Большую информационную систему внедряют на девяти производственных площадках. По сути, это база данных, из которой можно быстро брать информацию и пополнять ее. В будущем разработка превратится во всероссийскую платформу для цифровизации производственных процессов. На помощь заводу пришел грант — более 144 миллионов. Контроль за компаниями, получившими господдержку, — жесткий.