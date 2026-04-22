Нацбанк выпускает в обращение монету весом 1,5 килограмма

Монета имеет нестандартную двенадцатиугольную форму. От других памятных монет ее отличают и другие не совсем привычные характеристики. В частности, ее вес составляет полтора килограмма, а диаметр — 16 сантиметров.
Изготовлена она из серебра 999-й пробы, номинал — одна тысяча белорусских рублей. Однако стоит она в 23 раза дороже номинала — 23 тысячи рублей.
Как отметили в Нацбанке, тираж ограничен 500 экземплярами.
С сегодняшнего дня поступят в продажу первые памятные монеты, которые были отчеканены в Беларуси.
Это монеты «Минский тракторный завод. 80 лет». Они были изготовлены в ОАО «Гомельское ПО “Кристалл” — управляющей компании холдинга “Кристалл Холдинг”.
Ранее все памятные и инвестиционные монеты Беларуси, в том числе из драгоценных металлов, выпускались по заказу Национального банка за границей. При этом металл для выпуска монет из серебра или золота также закупался за пределами страны.