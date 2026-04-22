Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти сказали, в каком районе Минска построят многоэтажные дома

Источник: Комсомольская правда

Власти сказали, в каком районе Минска построят многоэтажные дома. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал глава администрации Ленинского района Роман Мельник.

В указанном районе 345 домовладений подлежат сносу и отселению. Глава администрации отметил, что сейчас осваивается территория в границах улиц Полесской и Луговой.

— Предусмотрены снос 34 усадеб и возведение трех 25-этажных жилых домов общей площадью 39 366 квадратных метров с выделением очередей строительства в течение 2027- 2030 годов, — уточнил Роман Мельник.

По словам председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктора Гутько, будут построены три многоквартирных жилых дома, так называемые «свечки».