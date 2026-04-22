Власти сказали, в каком районе Минска построят многоэтажные дома. Подробности агентству «Минск-Новости» рассказал глава администрации Ленинского района Роман Мельник.
В указанном районе 345 домовладений подлежат сносу и отселению. Глава администрации отметил, что сейчас осваивается территория в границах улиц Полесской и Луговой.
— Предусмотрены снос 34 усадеб и возведение трех 25-этажных жилых домов общей площадью 39 366 квадратных метров с выделением очередей строительства в течение 2027- 2030 годов, — уточнил Роман Мельник.
По словам председателя комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктора Гутько, будут построены три многоквартирных жилых дома, так называемые «свечки».