Эксперт Бахтин: в России продолжается перестройка экономики

«Об экономическом кризисе в России сейчас говорить нельзя. Массовых банкротств нет, безработица низкая, нацвалюта крепкая, фондовый рынок стабилен, как и банковская система», — высказал свое мнение в интервью ИА «Время Н» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.
По его словам, сейчас есть лишь признаки торможения экономики.
«Вырос бюджетный дефицит, но фундаментальный базис экономики прочный — у России существенные золотовалютные резервы, страна входит в двадцатку государств с наиболее низким соотношением госдолга к ВВП — 23,1% на 2025 год», — заявил эксперт.
Бахтин отмечает: хотя борьба с инфляцией за счет ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и принесла свои плоды, процесс немного затянулся. Это, в свою очередь, повлияло на экономическую и инвестиционную активность бизнеса, сократило потребительский спрос (сказались высокие банковские ставки). Но это не говорит о начале кризиса или стагнации экономики.
«В целом текущая ситуация уникальна тем, что представляет собой длительную структурную перестройку экономики в условиях санкций, технологических ограничений и кадрового дефицита», — говорит Бахтин.
Нижегородцам эксперт советует не поддаваться спекулятивным лозунгам в СМИ, а действовать рационально. Сейчас не стоит без крайней необходимости брать дорогие кредиты, нужно сформировать финансовую подушку безопасности — для этого разумно будет откладывать средства как в рублях, так и в иностранной валюте. Такой запас, по мнению Бахтина, должен составлять 3−6 месячных дохода — это позволит чувствовать себя более уверенно и спокойно.
Ранее эксперт Некрасов рассказал о начале контролируемого ослабления рубля весной 2026 года.
А экономист Головецкий оценил риски покупки долларов.