Люлин: регион подходит к посевной с запасом прочности

«Сегодня мы видим неплохие показатели: техника готова на 95%, удобрениями обеспечены на 80%, семенами зерновых — почти полностью. Держим на контроле доведение субсидий: до 1 мая аграрии должны получить обещанные 1,7 млрд рублей, чтобы спокойно войти в сев. Весенне-полевая кампания — это фундамент всего сельскохозяйственного года. И на данный момент можно сказать, что регион к ней готов», — сказал председатель комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин. «Регион подходит к посевной с запасом прочности. У нас для этого есть все условия: согласованный план действий, необходимые ресурсы и реальные механизмы, чтобы быстро реагировать на любые сложности. Совместная работа аграриев, министерства сельского хозяйства и региональных властей позволяет смотреть в будущее с уверенностью», — отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.