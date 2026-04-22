Люлин: регион подходит к посевной с запасом прочности

21 апреля на заседании комитета Законодательного собрании Нижегородской области по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий депутаты обсудили ход подготовки к весенне-посевной кампании 2026 года.
В заседании приняли участие заместитель председателя Законодательного собрания Денис Бакиев, депутаты Законодательного собрания, представители регионального правительства, приглашенные эксперты.
С докладом перед парламентариями выступил заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Олег Григорьев. По словам докладчика, региональным министерством сельского хозяйства создан оперативный штаб, за каждым муниципальным образованием закреплены ответственные сотрудники. Перед аграриями поставлены задачи произвести не менее 1,51 млн тонн зерна, 412 тысяч тонн картофеля, 31,6 тысяча тонн овощей открытого грунта, а также заготовить не менее 25 центнеров кормов на одну условную голову скота для общественного животноводства.
Общая посевная площадь во всех категориях хозяйств составит 1 042,4 тысячи гектаров. Яровой сев в организованном секторе запланирован на уровне 98,7% к прошлому году. Озимые культуры посеяны на 238 тысячах гектаров, на сегодняшний день начата их подкормка азотными удобрениями и боронование — обработано уже 6 тысяч гектаров.
Депутаты обратили внимание на разную степень готовности семенного материала. Если семена картофеля, подсолнечника и многолетних трав имеются в полном объеме, а яровых зерновых — 99,6%, то по некоторым культурам показатели ниже: соя обеспечена на 83%, лен-долгунец — на 56%, рапс — на 68%, кукуруза — на 52%, сахарная свекла — всего на 36%. По мнению парламентариев, это требует дополнительного контроля со стороны министерства.
Обеспеченность минеральными удобрениями с учетом переходящих остатков составляет 80,3% от потребности — это 34,7 тысячи тонн в действующем веществе. Закупки продолжаются. Средства защиты растений, как правило, поставляются «с колес» из-за требований к хранению, их наличие контролируется.
Техническая готовность парка оценивается в 95%: в работах будут задействованы 6,1 тысяч тракторов, 1,9 тысяч плугов, 1,8 тысяч культиваторов и сеялок. Сервисные службы составят графики дежурств на период полевых работ, включая выходные и праздничные дни.
Основной вызов — рост цен на горюче-смазочные материалы. Летнее дизельное топливо подорожало на 10,8% по сравнению с прошлым годом, а бензин Аи-92 — на 29%. Общая потребность в дизтопливе — 21,8 тысяча тонн, в автобензине — 33,5 тысячи тонн. В ходе доклада было отмечено, что договоры с поставщиками заключаются.
Общая сумма затрат на весенние полевые работы составит 13 254,6 млн рублей. Основные статьи: минеральные удобрения — 30%, средства защиты растений — 23%, ГСМ — 15%, запасные части — 11%, семена — 11%, приобретение техники — 10%. Кредитные ресурсы планируется привлечь в объеме 4,5 млрд рублей по программе льготного кредитования, остальное — собственные средства и господдержка.
На поддержку АПК в 2026 году предусмотрено 4,6 млрд рублей (1,4 млрд из федерального бюджета и 3,2 млрд из областного). До 1 мая аграриям планируется довести 1 714,1 млн рублей. На сегодняшний день перечислено 716,3 млн рублей — 42% от запланированного на период весенне-полевых работ.
«Сегодня мы видим неплохие показатели: техника готова на 95%, удобрениями обеспечены на 80%, семенами зерновых — почти полностью. Держим на контроле доведение субсидий: до 1 мая аграрии должны получить обещанные 1,7 млрд рублей, чтобы спокойно войти в сев. Весенне-полевая кампания — это фундамент всего сельскохозяйственного года. И на данный момент можно сказать, что регион к ней готов», — сказал председатель комитета Законодательного собрания по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Игорь Тюрин. «Регион подходит к посевной с запасом прочности. У нас для этого есть все условия: согласованный план действий, необходимые ресурсы и реальные механизмы, чтобы быстро реагировать на любые сложности. Совместная работа аграриев, министерства сельского хозяйства и региональных властей позволяет смотреть в будущее с уверенностью», — отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.