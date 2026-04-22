Костин оценил чистую прибыль ВТБ в этом году

ВТБ в 2026 году может заработать свыше ₽600 млрд чистой прибыли, полагает Костин. Рентабельность капитала может достичь 20%

Источник: РБК

ВТБ в 2026 году может заработать свыше ₽600 млрд чистой прибыли и показать ROE не менее 20%, заявил глава ВТБ Андрей Костин на встрече с крупнейшими клиентами банка.

«Банковский сектор последние годы демонстрирует рекордную прибыль. В прошлом году наша прибыль составила ₽502 млрд при рентабельности капитала 18,3%, а в этом году мы замахнулись на большую прибыль — на ₽600 млрд, или даже может выше, и рентабельность капитала не менее 20%», — сказал Костин.

ROE, или Return On Equity — это показатель, с помощью которого можно выяснить отдачу от использования капитала. Также метрику расшифровывают как «рентабельность собственного капитала» — то есть отношение чистой прибыли к вложенным в него деньгам. Традиционно ROE используют для оценки эффективности бизнеса или инвестирования в проекты.

Он отметил, что перед банком стоят различные стратегические задачи, включая увеличение достаточности капитала.

«Центральный банк, вы знаете, после 2022 года, отменив все эти надбавки, которые относились в том числе и к требованиям Базельского комитета, тем не менее, поставил задачу, в общем-то, восстановить эти надбавки, увеличить капитал. А это значит, что в ближайшие годы, в 2027−28 году особенно, нам потребуется до 700 млрд руб. вложить в капитал для того, чтобы эти надбавки реализовать. Я считаю, что увеличение таких надбавок могло быть и в более медленном темпе. Хотя, конечно, надежность капитальной базы — это позитивный фактор, он и сказался, в частности, в последние четыре года, когда от банков потребовалось, действительно, достаточно серьезные пройти испытания», — заявил Костин.

