Свыше 9,5 тыс. обращений поступило в ЕКЦ Москвы с начала года

В первом квартале 2026 года в Единый контактный центр (ЕКЦ) департамента градостроительной политики Москвы поступило более 9,5 тыс. обращений от жителей и застройщиков. Об этом рассказал Владислав Овчинский — министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства.
Единый контактный центр консультирует горожан и девелоперов по телефону и онлайн, помогает по вопросам переселения по программе реновации, строительства и градостроительных процедур. По словам Овчинского, в центр обращаются как москвичи, которых интересуют сроки и этапы переселения, так и застройщики, запрашивающие градостроительный анализ участков и сопровождение проектов.
«Специалисты центра помогают сориентироваться в каждом этапе и дают понятные рекомендации, — продолжил глава департамента. — Мы видим, что такой формат работы востребован, потому что позволяет получить ответы в одном месте и экономить время».
Для застройщиков полученная информация позволяет заранее учитывать ограничения и точнее планировать проекты, а для жителей — получать актуальную информацию и проще принимать решения, связанные с переездом. В результате такая модель работы снижает число спорных ситуаций и делает взаимодействие между городом, жителями и бизнесом более прозрачным.