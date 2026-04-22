Нацбанк сообщил о выпуске шикарной монеты весом 1,5 килограмма — вот ее цена

Национальный банк Беларуси выпустит в обращение монету весом полтора килограмма, сообщили в пресс-службе финрегулятора.
Необычную полуторакилограммовую монету «Кітайскі каляндар» Нацбанк выпустит в продажу с 23 апреля. Новая монета нестандарта по ряду параметров: 12-угольная форма, 1,5-килограммовый вес, а также весомый номинал — 1000 белорусских рублей и диаметр 160 миллиметров.
Монета изготовлена из серебра 925-й пробы и выйдет ограниченным тиражом 500 экземпляров. В кассах Нацбанка монету приобрести можно будет за 23 тысячи рублей.
Монета «Кітайскі каляндар» насыщена сложными дизайнерскими элементами. На ее аверсе в центре изображен парящий в облаках Нефритовый дворец, а на реверсе — рельефное изображение цветка лотоса, инкрустированное белым синтетическим кристаллом. По кругу изображены 12 китайских иероглифов, которые обозначают названия животных восточного гороскопа. По краям реверса монету также украшают разноцветные синтетические кристаллы.
