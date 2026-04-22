Нелегальную майнинговую ферму в Красноярском крае выявили сотрудники «Россети Сибирь»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярские энергетики в ходе внеплановой проверки приборов учёта сельскохозяйственного предприятия Ачинского округа установили факт безучётного потребления электроэнергии.
Специалисты филиала «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» обнаружили на подстанции «Птицесовхоз» (ПС 35/10 кВ) повреждённые пломбы счётчиков и изменение схемы тока, что позволяло осуществлять хищение электроэнергии. В результате этих нарушений злоумышленники подключили к электроснабжению оборудование для майнинга криптовалюты — 160 системных блоков и периферийных устройств.
Произведённый расчёт энергетиков показал, что объём безучётного потребления электроэнергии составил 3 350 МВт*ч, а предварительный ущерб, нанесённый сетевой организации, превышает 13,6 млн рублей.
«Потребление электроэнергии без договора с электросетевой компанией — это неконтролируемая нагрузка на сети, которая приводит к потерям электроэнергии и снижает надёжность электроснабжения потребителей. Кроме того, самовольное подключение чаще всего проводится с грубейшими нарушениями техники безопасности, что создаёт угрозу для жизни и здоровья людей», — рассказали в группе безопасности филиала «Красноярскэнерго».
По факту безучётного потребления электроэнергии в Ачинском округе филиалом «Россети Сибирь» — «Красноярскэнерго» направлено заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, расследование находится под контролем прокуратуры Красноярского края.
