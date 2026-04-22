На берегу Казанки построят 10 жилых башен, самая высокая достигнет 119 метров

Рядом с казанской «Ривьерой» появятся объекты жилой, деловой, сервисной и курортной инфраструктуры. Всего комплекс включит 13 корпусов на общем стилобате, из которых десять будут жилыми. В «Яр парке» разместят офисный комплекс класса А+, конгресс-центр на 700 мест, торговую галерею с ресторанами и кафе, фитнес-клуб с 25-метровым бассейном и детский досуговый центр. Центральное место отведут под 1927 апартаментов бизнес- и премиум-класса с гостиничным сервисом. В одном из корпусов откроют новую пятизвездочную гостиницу на 297 номеров. Там же обустроят самый большой в России президентский люкс — 630 квадратных метров с бесконечным бассейном и видом на Казанский кремль.