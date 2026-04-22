Волгоградцам напомнили порядок получения вычетов на детей

— Стандартный вычет на первого ребенка, как и раньше, оставляет 1400 рублей в месяц, а вот вычеты на последующих детей увеличены вдвое: на второго — 2800 рублей, на третьего и каждого последующего — 6000 рублей, — поясняют в Управлении ФНС России по Волгоградской области. — Налоговый вычет родитель, опекун или попечитель сможет получать до того месяца, пока его общий доход с начала года, формирующий основную налоговую базу, не превысит 450 тыс. рублей.