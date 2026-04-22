ВТБ дал прогноз о росте популярности биометрии в России

По ее словам, клиенты ВТБ активно сдают биометрию, когда понимают, зачем она им нужна. «Мы собрали уже 4 млн неподтвержденной биометрии и 1 млн подтвержденной, то есть итого 5 млн, что говорит само за себя. Это большая цифра из наших 30 млн клиентов. Хотим в этом году собрать еще порядка 10 млн. Люди сами сдают биометрию, когда понимают, зачем она им нужна, какие вопросы они с ее помощью решают. Биометрия нужна не только для платежей, она хороша для подтверждения операций, и особенно с точки зрения безопасности она прекрасно работает. Биометрия, с которой мы работаем, и которая хранится в Единой биометрической системе, — хорошо защищена», — подчеркнула первый зампред ВТБ.